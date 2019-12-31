شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت 193 متعاقدًا على درجة مالية دائمة بـ«تعليم بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قّررت الإدارة المركزية بموازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تثبيت 193 من المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم في بني سويف على درجة دائمة، وإدراج مخصصاتهم المالية ضمن تأشيرات موازنة المديرية للعام المالي 2019/2020.

وحصلت «المصري اليوم» على صورة من مخاطبة الإدارة المركزية بموازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدارة الموازنة المحلية بالمحافظات بشأن موافقة رئيس الجهاز على تعيين 193 من المتعاقدين بالمجموعات الوظيفية النوعية «بالمستوي الوظيفي للمجموعة الرابعة بالموازنة».

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وقال الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن محافظة بني سويف، إن قرار تثبيت المتعاقدين يأتي بعد عدة مخاطبات ومقابلات مع مسئولي وزارتي التربية والتعليم والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد دراسة معتمدة من القطاعات المعنية بالجهاز، والتي اعتمدها رئيس الجهاز.

أضاف «برعي» أن مخاطبة الجهاز تضمنت منح المتعاقديم البالغ عددهم 193 موظفًا مستحقاتهم المالية المقرر قانونًا، اعتباراً من بداية تنفيذ هذا القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وهنأ عضو مجلس النواب المتعاقدين، مطالبًا مديرية التربية والتعليم بالإسراع في إنهاء إجراءت تثبيتهم لتحقيق الآمان الوظيفي لهم، وتقنين أوضاعهم الوظيفية، وتحقيق الاستقرار النفسي والأسري لهم، وتخفيف الأعباء عنهم، بعد وصول مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

من جهتهم، أعرب الموظفون المتعاقدون، ممن شملهم قرار التثبيت، عن سعادتهم لصدور القرار، معربين عن شكرهم للدكتور عبدالرحمن برعي، عضو مجلس النواب، لما بذله من جهد في تحريك القرار من التنظيم والإدارة ومنه إلى مديرية التربية والتعليم لاعتماده من محافظ بني سويف وتطبيق القرار فعليًا.