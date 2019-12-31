شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن "أبلكيشن المترو" قبل طرحه عبر الموبايل والخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة المترو لإطلاق أبلكيشن عبر الموبايل لجمهور المواطنين يتيح توفير كافة الخدمات التى يتطلب الحصول عليها بداية من التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

ويقدم ”الخليج 365” فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذا التطبيق والخدمات التى سيتم إتاحتها للركاب، كالتالى:..

1ـ الأبلكيشن سيتيح توفير كافة الخدمات التى يحتاجها راكب المترو.

2ـ سيتم التقدم عبر الأبلكيشن لأى خدمة يتطلب الحصول عليها التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

3ـ الأبلكيشن سيقدم معلومات تعريفية للراكب عن خطوط المترو ومحطاته.

4ـ يمكن من خلال التطبيق الجديد معرفة تكلفة الرحلة التى سيقصدها الراكب عبر المترو.

5ـ يمكن من خلال التطبيق معرفة أقرب محطة مترو لموقع الراكب المتواجد به يمكنه استقلال المترو من خلالها.

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6ـ التطبيق سيتيح شحن الكارت الذكى لاستقلال خطوط المترو المستخدم حاليا.

7ـ الراكب سيكون بإمكانه استخراج اشتراك المترو أيا كان نوعه وتقديم الأوراق اللازمة حسب نوعه الاشتراك من خلال تحميلها على "الأكونت" الخاص بالراكب ودفع الرسوم المطلوبة وقيمة الاشتراك ثم التوجه لأقرب محطة بها مكتب اشتراكات لاستلام اشتراكه.

8ـ أى راكب سيقوم بإنشاء أكونت له على الأبليكشن ثم يتنقل على الموقع للاستفادة من الخدمات المطروحة عليه.

9ـ خاصية الدفع الإلكترونى لقيمة تذاكر الرحلة الواحدة التى تخطط شركة المترو لتطبيقه سيتم إتاحتها هى الأخرى على هذا التطبيق.

10ـ الراكب سيكون بإمكانه تقديم شكواه والإبلاغ عن أعطال المترو وتلقى الرود على استفساراته عبر هذا التطبيق.

11ـ الأبلكيشن سيكون بديلا مستقبليا لشبابيك الحجز ومكاتب الاشتراكات بالمحطات، وكذلك مكاتب تلقى الشكاوى وخدمة العملاء الموجودة فى بعض محطات المترو حاليا.

12ـ أبلكيشن المترو جارى إنهاء تصميماته لطرحه رسميا أمام الجمهور قريبا.