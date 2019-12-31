معرض التضامن "ديارنا للأسر المنتجة" يواصل استقبال المواطنين لليوم الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل معرض وزارة التضامن الاجتماعى ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة استقبال المواطنين بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر لليوم الخامس على التوالىّ من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء ويستمر حتى يوم 15 يناير المقبل.
كانت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد قالت إن معرض ديارنا يعد أكبر معارض الحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة ويعكس استيراتيجية الوزارة في دعم وتسويق الحرف اليدوية وأن المعرض يضم مجموعة متميزة من المنتجات وبأسعار مناسبة فضلا عن منتجات متميزة للاشخاص ذوى الإعاق وأن اختيار محافظة الفيوم كضيف شرف المعرض يعكس الاهتمام بالحرف التراثيه في الفيوم ومنها منتجات الخزف والفخار ومنتجات النخيل وبعض المواد الغذائية.
ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التى تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية كما تم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.
كما يتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضاً حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أبنائهم بالإضافة الى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويعد المعرض في هذه الدورة معرضاً صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها او الأدوات المستخدمة في المعرض.
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