شكرا لقرائتكم خبر عن "علشان بلدنا ".. حملة جديدة تستهدف التوعية بالإنجازات ومواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المستشار دكتور عمرو عبد الرازق الخبير القانونى والاقتصادى حملة جديدة تحمل عنوان "علشان بلدنا" حيث تستهدف الحملة إلى التوعية بما تم من إنجازات على أرض الواقع فى مواجهة سيول الإشاعات والأكاذيب التى تبث ضد مصر من خارج الحدود وعلى بعض وسائل التواصل الاجتماعى، لتعطيل مسيرة النمو والنهوض بمصر.

وقال عبد الرازق، إن الحملة أطلقت من أجل نشر الصور الإيجابية والمشروعات القومية والتنموية وبالأرقام والصور لردع الأكاذيب، وهنا أطالب المواطنين ببث روح الأمل و مواجهة الأكاذيب ونشر تلك الصور الإيجابية للمشروعات القومية الكبرى، بل و ووضعها كصور شخصية على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ليكون ردا عمليا وتكاتفا شعبيا قويا ضد محاولات التشوية المتعمد للدولة المصرية.

وأوضح، أن الحملة بدأت بمجموعة من الشباب المتحمس والمحب لوطنه بمصر الجديدة وتستمر لمدة عدة أشهر قادمة وقام الشباب بالنزول للشوارع وحث المواطنين على الاستجابة للمبادرة بنشر الإيجابيات على صفحات التواصل بدلا من السلبيات والتصدى لها.

وكانت وزارة الداخلية عرضت فى وقت سابق فيلما تسجيليا يبرز خطورة الشائعات لهدم الدولة ووسائل مواجهتها، ودور الداخلية فى المواجهة ومنع تضليل المواطنين..

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ونظمت وزارة الداخلية،، ندوة علمية بعنوان: "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحضرالندوة العلمية عدداً من القيادات الأمنية والمتخصصين فى هذا المجال، بهدف توعية الرأى العام بمخاطر المخططات التى تستهدف الدول من الخارج.

يذكر أن مؤسسات الدولة تواجه بصفة لحظية عدد كبير من الشائعات التى يتم تناثرها عبر منصات التواصل الإجتماعي، والتى يهدف بعضها لتزييف الحقائق وتصدير مشاهد الإحباط للمواطنين.