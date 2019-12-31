شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تلقى طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات الاهلية للموسم المقبل 2020 حتى يوم الخميس المقبل.



كانت وزارة التضامن قد اعتمدت القواعد المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام، حيث تم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 2 يناير المقبل.

وتقدم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح خلال الفترة المذكورة، وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفائه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة فى "الشهادة الطبية التى تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية ، صورة المؤهل الدراسى ، صحيفة الحالة الجنائية ، بطاقة الرقم القومى ،محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو ، صورة لائحة النظام الأساسى للجمعية".



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جدير بالذكر أنه سيتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجا خلال موسم الحج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجريها المؤسسة القومية للحج.



وكان أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة للمؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التصامن الاجتماعى قد أكد أن الاختبارات التى سيخضع لها المتقدمين سيتم إجرائها بشكل مركزى لكافة محافظات الجمهورية.