شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: وقف امتحانات النقل 5 أيام فى يناير بمناسبة أعياد الميلاد والغطاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتم مرعاة الالتزام بالمواصفات التى يتم وضعها من خلال المركز القومى للامتحانات، خلال وضع أسئلة امتحانات النقل بكل إدارة ،مضيفا أنه يتم طباعة الأسئلة بكل إدارة على حدة فى المطبعة الخاصة بها، ويوجد بكل إدارة كنترول خاص به، أما امتحانات النقل يتم وضعها مركزى وتكون موحدة على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير مديرية تعليم القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه تم التوجيه على أن تكون امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية، مؤكدا على عدم عقد امتحانات فى أيام الأربعاء 1 يناير والاثنين 6 يناير، والثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكذلك أيضا يوم الأربعاء 8 يناير والاثنين 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس.

وبدأت امتحانات النقل فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر، وقد بدأت الامتحانات فى القاهرة يوم 29 ديسمبر ، بينما تبدأ فى الجيزة اعتبار من يناير القادم فى الجيزة، كما بدأت بعض المدارس فى الامتحان العملى لبعض المواد، ويستثنى من الامتحان الصفين الأول والثانى الابتدائى، وذلك طبقا لنظام التعليم الجديد.

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وبدأت الامتحانات فى القاهرة يوم 29 ديسمبر، أما الصف السادس الابتدائى فيبدأ يوم السبت 4 يناير المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.

وفى الجيزة تبدأ امتحانات الصف السادس الإبتدائى، عربى ولغات، 12 يناير القادم، وتنتهى 15 يناير، والخامس الابتدائى تبدأ 12 وتنتهى 15 يناير، والرابع الإبتدائى 4 يناير وتنتهى 11 يناير، كما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادى والثانى الإعدادى عام - لغات، 9 يناير وتنتهى 15 يناير، وتبدأ امتحانات شهادة التعليم المهنى وكذلك الشهادة الإعدادية عام - لغات، 16 وتنتهى 23 يناير.