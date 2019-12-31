شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالعام الميلادي الجديد ، سائلا الله (عز وجل ) أن يعينه على ما أقامه فيه وولاه إياه ، وأن يجعل هذا العام عام أمن وأمان وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

من ناحية أخرى كانت قد اختتمت امس الاثنين فعاليات الدورة التدريبية المشتركة الرابعة لتنمية ورفع مهارات معلمي التربية الدينية ، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بالسادس من أكتوبر لعدد (73) معلمًا .

و شهد اليوم فعاليات محاضرتين تناول الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا سابقاً بالأزهر الشريف في المحاضرة الأولى كتاب ( حماية دور العبادة ) بالعرض والتحليل حيث تحدث عن الأصول والأحكام التي كفل من خلالها الشرع الحنيف حرية المعتقد وعدم الإكراه في الدين وضمن لكل إنسان حريته في معتقده ، كما أن الدعوة الإسلامية تقوم على حفظ الكليات الست ، وتضمن لغير المسلمين أداء عباداتهم وفق منهج رصين يؤمن بالاختلاف والتنوع وأنه سنة الله في الكون .

وفي المحاضرة الثانية قام الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالشرح والتحليل للعديد من القضايا من خلال كتاب (مفاهيم يجب أن تصحح ) موضحًا المفاهيم الإسلامية الصحيحة .

Advertisements

وفي ختام اللقاء تم تكريم جميع المعلمين المشاركين في الدورة بشهادات تقدير ، بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير عام التربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم ، والدكتور كمال أبو سيف المدير الإداري للأكاديمية.

وقالت وزارة الاوقاف، يأتى ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في تنمية مهارات المعلمين وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

جدير بالذكر أن هذه الدورة قد اشتملت على دراسة ومناقشة القضايا المعاصرة والتي ترجمت إلى كتب وإصدارات لوزارة الأوقاف المصرية وهي: ( الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، حماية دور العبادة ، بناء الشخصية الوطنية ، مفاهيم يجب أن تصحح ، فقه الدولة وفقه الجماعة ) ، والتي تم إهداؤها لجميع المعلمين الملتحقين بالدورة إسهاما من الوزارة في تنمية مهاراتهم .

وقالت الوزارة بأنها تنفذ هذه الدورات التدريبية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ضمن سلسلة دورات تدريبية شهرية تستهدف الارتقاء بمستوى الفكر الديني لمعلمي التربية الدينية ، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الوزارتين .