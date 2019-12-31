شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات لرفع القمامة ببولاق الدكرور.. وغلق سنتر تعليمى مخالف بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت هيئة نظافة الجيزة ، برئاسة شفيق جلال، عدة حملات لرفع مخلفات القمامة بحى بولاق الدكرور، حيث تم رفع القمامة بمناطق "مدرسه نجيب محفوظ، مثلثه شارع المساكن مع العشرين، شارع ترعة عبد العال، شارع العشرين ، شارع التحرير صفط اللبن، شارع المصرف، شارع المشتل، شارع ناهيا، نهاية شارع كفر طهرمس، كما تم وضع حاوية ثابته بشارع الملكة امام مدرسة جاد جميل ، وحاوية أخرى بشارع العشرين مع الملكة، ويتم العمل بنظام ورديات التشغيل ثلاث مرات صباحية ومسائية وليلية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لأهالى بولاق.

وفى السياق نفذت أجهزة مركز ومدينة أوسيم، برئاسة اللواء أيمن السعيد، حملات لرفع تجمعات القمامة من مناطق "تجمعات السكة الحديد بمنطقة القيراطيين، وتجمعات منطقة مسجد السلام بالقيراطيين، والمعصرة بطريق كورنيش النيل، وسور المعصرة، منطقة الهداية والمزلقان والنمر، طريق كورنيش النيل، وتجمعات منطقة عزبة الأبعدية، مواقف سقيل وبجوار مدرسة الأبطال للتعليم الأساسى

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وفى إطار الاهتمام برفع كفاءة شوارع حى العجوزة وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فقد كلف اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة إدارة صيانة الطرق بالحى بأعمال ترميم أسفلت بشارع الرشيد من شارع أحمد عرابى حتى شارع السودان وإعادة الشئ لأصله و ترميم الحفر الناتج عن إصلاح ماسورة مياه الشرب بشارع إبن خلدون ناصى شارع الثبات أمام مستشفى الموظفين

وفى اطار التصدى لمراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية الغير مرخصة، تابع اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم، أعمال حملة برئاسة رافت حسين نائب رئيس الحى للقطاع الشمالى وشرطه المرافق وشئون البيئة واداره الهرم التعليمية قرار تشميع مركز دروس خصوصيه بأول شارع المنشية بالطوابق لعدم حصوله علي التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .