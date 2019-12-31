شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﻪ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد،

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء .

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 8 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 9 درجة والصغرى 2 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية.

ويسود طقس بارد في عموم المناطق مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

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وفي خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية غربية خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة عدا الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتقترب الصغرى من الصفر المئوي في أجزاء مُختلفة من البلاد.

ويُتوقع تشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المملكة، عدا الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المرتفعة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية شمالية شرقية معتدلة السرعة .