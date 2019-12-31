شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير غدا بمناسبة أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى ماعى صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارًا من غد الأربعاء أول شهر يناير، بدلاً من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك تيسيرًا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكلت فيه الوزيرة نيفين القباج غرفة عمليات مركزية تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز على سرعه الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات، لافتة إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

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وأوضحت القباج، أنه سيجرى فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قد قررت صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارًا من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك تيسيرًا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

على جانب أخر سيتم تطبيق قانون التأمينات الموحد اعتبارًا من يناير المقبل على أن يكون لهيئة التأمينات رئيس مستقل غير الوزير، كما سيعمل القانون على ربط زيادة المعاشات سنويًا بالتضخم، مما ينعكس بشكل إيجابى لأصحاب المعاشات.