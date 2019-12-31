شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تبث فيديو ”الخليج 365” حول "قرى من ذهب البرلس.. ملوك المراكب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة إكسترا نيوز، فيلم الخليج 365، حول "قرى من ذهب البرلس.. ملوك المراكب"، والذى يتحدث عن برج البرلس، تلك المدينة الصغيرة التى تقع على الطرف الشمالي لمحافظة كفر الشيخ، بين شاطئ البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس، نقاء جوها يبهرك وبهجة ألوانها تجذبك حيث تتميز بانعدام نسبة البطالة بين سكانها، فجميعهم يعملون في صيد الأسماك وصناعة مراكبها الصغيرة منها والكبيرة، كما أنهم أصبحوا من المهرة في صناعة اليخوت البحرية.

وزارت الخليج 365 مدينة البرلس، حيث رصدت تلك الصناعة الهامة، فالتقينا مع على القصاص يعمل في صناعة المراكب منذ صغره، فقال: تعلمت صناعة مراكب الصيد والسفن من صغرى، كنت في سن العاشرة آتى مع والدي وجدي وأعمل حتى أتقنت المهنة حتى أصبحت أملك أكبر ورشة لتصنيع مراكب الصيد الحديد داخل مدينة البرلس.

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وتابع "القصاص": "المراكب نوعان منها الخشب والحديد فهناك مراكب 20 متر وأخرى 25 مترًا وتزيد عن ذلك وهذه المراكب تسافر لتصطاد داخل المياه الإقليمية ومن الممكن أن تسافر دول أخرى، وتخصصي صناعة المراكب الحديد ونأتي بالمواد الخام من محافظة كفر الشيخ ومدينة دسوق وحى السبتيه بالقاهرة وعلى الرغم من أن سعر طن الحديد يزيد عن عشرة آلاف جنيها فإنه ليس له بديل، بالإضافة إلى العمالة لكل مرحلة من مراحل تصنع المركب يقوم بها لا يقل عن 10 عمال وهى تقريبًا 10 مراحل.

واستطرد "الفقاص" قائلًا: "نبدأ المركب من الداخل مقسمة على 3 أجزاء الأوسط هو الثلاجة لحفظ السمك، المؤخرة ويوجد فيها الماكينة الديزل وعمود الدفة والرفاص، أما الجزء الأمامي فعبارة عن حجرة للرجال بها لا يقل عن 6 سراير ومخزن للحبال والهلب، أما وجه المركب فيتم عمل البرتش وهو عبارة عن حجرات للصيادين ومطبخ وحمام ومخزن.