شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عجوز تركية: أردوغان يريد دفن الشعب فى قناة إسطنبول بعد قتله جوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لمواطنة تركية عجوز، ينتقد فيه مشروع قناة إسطنبول الذى يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على تدشينه خلال الفترة المقبلة رغم مخاطره الكبيرة على مدينة إسطنبول، حيث يقول العجوز التركى إن أردوغان يريد دفن الشعب التركى فى قناة إسطنبول، متابعا: يكفي تعبنا، إنهم يطلبون منا أن نموت مجتمعين، ويقولون تجمعوا وموتوا، وموتوا من الجوع، واجتمعوا وموتوا.

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ويضيف المواطنة التركية العجوز، خلال الفيديو: معي ما يزيد على 3 قروش تفضلوا أتركها لكم، أتركها لكم، إنني أعلم الأطفال منهم تلك القروش، ولدى 3 أطفال، ماذا يمكننا أن نفعل.. هل ننتحر؟ إن الناس تنتحر بالفعل.. ألا يكفى؟ ويقولون قنال قنال قنال قنال، لتدفنونا فى القنال إذن.

وكانت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، قدمت إلى مديرية البيئة والتحضر في إسطنبول، عريضة للاعتراض على تقرير تقييم الأثر البيئى لمشروع قناة إسطنبول البحرية، حيث أوضحت أكشنار، أن قناة إسطنبول مشروع مؤجل منذ 8 أعوام، ويجب التحقيق لماذا اليوم ظهر المشروع مجددًا فى جدول أعمال تركيا؟، وأضافت فى تصريحات صحفية نشرها موقع تركيا الآن، أن العلماء سبق أن اعترضوا على مشروع إسطنبول كونها تعود بالضرر على البيئة، لكن السلطة الحاكمة أغلقت النقاش فى هذا الأمر، وعاندوا وبدأوا في هذا المشروع قائلين: نحن من سنقوم بهذا الأمر بالطبع.

كما هاجم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبري، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، مشروع قناة إسطنبول، قائلا إن المشروع الذى يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتنفيذه يعد كارثة تهدد حياة 82 مليون نسمة، حيث قال خلال الفيديو: نحن كرئيس لبلدية إسطنبول الكبرى، نعلن انسحابنا من بروتوكول قناة إسطنبول لأنه كلما تحدثنا مع العلماء، يظهر أن قناة إسطنبول ليست مشروع خيانة، بل مشروع جناية.