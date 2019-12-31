شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. ترحيب واسع من السائحين البريطانيين بالعودة لشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. مرصد الأزهر يهاجم برلمانى هولندى متطرف رغم تراجعه عن مسابقة رسوم للنبى محمد المبعوث الأممى لليبيا: اتفاق أردوغان والسراج يصعد النزاع ويسرع من تدويل الأزمة ابن دونالد ترامب يكشف عن مغامرته لأصياد سمكة أبو سيف فى 5 ساعات.. فيديو التضامن توفر مرافقا وتتحمل نفقات انتقال ياسر الطالب الكفيف من منزله للجامعة Advertisements ماذا يقرأ رؤساء أمريكا؟ تعرف على قائمة الكتب المفضلة لأوباما وترامب أردوغان يتحدى القانون الدولى ويوقع مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا الحرس الثورى الإيرانى يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى فى الخليج إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال واعتقال شاب غرب بيت لحم البرازيل تغرم فيسبوك 1.6 مليون دولار لكشفها بيانات مستخدمين فيديو.. ترحيب واسع من السائحين البريطانيين بالعودة مرة أخرى لشرم الشيخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. ترحيب واسع من السائحين البريطانيين بالعودة لشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.