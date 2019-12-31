شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: تسجيل مليون و800 ألف مواطن ضمن المنظومة فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة الانتهاء من تسجيل مليون و800 ألف منتفع بقاعدة بيانات المنظومة فى 6 محافظات ليحصلون على الخدمات بحسب كل محافظة ومستوى التشغيل بها.

وكان الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، كشف أنه جارى العمل على رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها لتكون جاهزة فى محافظات المرحلة الأولى لأداء الخدمات الطبية للمنتفعين، مشيرا إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي فى محافظتى جنوب سيناء والأقصر مارس 2020 كما سيتم التشغيل التجريبي أيضا في 3 محافظات، وهي السويس والإسماعيلية وأسوان النصف الثانى من 2020.

وتابع الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه سيتم تشغيل 22 وحدة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء وسينتفع بالخدمة بها 108 آلاف و484 مواطنا بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أما محافظة الأقصر فسيتم تشغيل فيها 49 وحدة ومركز و7 مستشفيات وسينتفع بها مليون و300 ألف و92 مواطنا.

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وتابع، التشغيل للوحدات فى المحافظتين سيكون مرحلي كما حدث في بورسعيد حتى الوصول للطاقة كاملة.

وكشف عن دعم القيادة السياسية وتذليلها لكل العقبات أمام تشغيل المنظومة الجديدة، قائلا، السبب الأول فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والاستجابة الشعبية لها، هى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاشتراك فى النظام الجديد، وخاصة أنه لم يقصد بها الموظفين فقط بل كانت دعوة للقطاع غير الرسمى فى الدولة والذى لا توجد له بيانات للمشاركة والتسجيل فى النظام الجديد، وهذا يأتى ضمن الشمول المالى.

وأضاف، التأمين الصحى حل لمشكلة وجود أسر غير محصورة فى مصر ولا تسجل أبناءها أو تستخرج لهم شهادات ميلاد، وذلك يعد حلا لمشكلة اقتصادية واجتماعية، ويعد مستقبل الرعاية الصحية فى مصر، وهو مشروع قومى عملاق نتائجه الشمول المالى لأن القطاع الرسمى سينضم للمنظومة، ويمكن معرفة بياناته، وهناك أسر احتكينا بها أثناء التوعية، بدأت تشعر بدور الدولة واهتمام الدولة بها خاصة فى الصعيد والبدو مثل جنوب سيناء.