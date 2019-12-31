مجلس "الصحفيين" يبحث اعتصام صحفيي التحرير.. والنقيب: نسعى لإنهاء الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الاثنين، أزمة اعتصام الزملاء في جريدة التحرير، وتفويض الزملاء المعتصمين للكاتب الصحفي جمال فهمي، ليكون وسيطًا مع الإدارة لحل الأزمة.

وأكد النقيب ضياء رشوان، خلال الاجتماع، تواصله المستمر مع الكاتب الصحفي جمال فهمي، في محاولة التفاوض وإنهاء الأزمة، بعدما تخطى اعتصام الزملاء 100 يوم.

واندلعت أزمة داخل مؤسسة التحرير، عقب قرار رجل الأعمال والمالك أكمل قرطام، تخفيض رواتب الزملاء للحد التأميني 900 جنيه، ورفع عدد ساعات العمل للحد الأقصى إلى 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع.