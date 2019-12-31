مجلس "الصحفيين" يفوّض النقيب في حل أزمة انتهاك ميثاق الشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قالت مصادر مطلعة إن مجلس نقابة الصحفيين، فوّض النقيب ضياء رشوان، للتواصل مع رؤساء تحرير بعض الصحف القومية، فيما يتعلق بشكاوى انتهاك بعض رؤساء تحرير الصحف، ميثاق الشرف، والخوض في الحياة الشخصية لمواطنين، وبعض أعضاء مجلس النقابة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن مجلس النقابة فوض النقيب بمهلة 3 أسابيع لحل الأزمة، والتواصل مع رؤساء تحرير تلك الصحف، حفاظًا على كرامة الزملاء وهيبة النقابة.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس النقابة، الذي انعقد الاثنين؛ لبحث الأزمة، بالإضافة إلى شؤون المهنة والأعضاء.

يذكر أن عددًا من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية والمواطنين، تقدموا بمذكرة للنقابة؛ ضد انتهاك بعض الصحف القومية لميثاق الشرف.​