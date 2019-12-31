محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قالت مصادر مطلعة إن مجلس نقابة الصحفيين، فوّض النقيب ضياء رشوان، للتواصل مع رؤساء تحرير بعض الصحف القومية، فيما يتعلق بشكاوى انتهاك بعض رؤساء تحرير الصحف، ميثاق الشرف، والخوض في الحياة الشخصية لمواطنين، وبعض أعضاء مجلس النقابة.
وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن مجلس النقابة فوض النقيب بمهلة 3 أسابيع لحل الأزمة، والتواصل مع رؤساء تحرير تلك الصحف، حفاظًا على كرامة الزملاء وهيبة النقابة.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس النقابة، الذي انعقد الاثنين؛ لبحث الأزمة، بالإضافة إلى شؤون المهنة والأعضاء.
يذكر أن عددًا من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية والمواطنين، تقدموا بمذكرة للنقابة؛ ضد انتهاك بعض الصحف القومية لميثاق الشرف.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس "الصحفيين" يفوّض النقيب في حل أزمة انتهاك ميثاق الشرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.