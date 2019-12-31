محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلن الإعلامي شريف مدكور، رسميًا في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مغادرته لراديو نجوم FM.
وتوجه "مدكور"، بالشكر للقائمين على المحطة، مؤكدًا انضمامه لإذاعة جديدة خلال شهر.
ومن المتوقع انضمام شريف مدكور لإحدى الإذاعات الخاصة التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للاذاعات، على أن تحسم التفاصيل قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف مدكور يغادر راديو نجوم Fm.. وينضم لإذاعة جديدة قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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