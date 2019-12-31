غرفة السياحة: لا يجوز مخالفة أو تعديل ضوابط العمرة حفاظًا على نظام الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن البوابة الجديدة للعمرة المصرية تعد أحد أهم الانجازات التي حققتها الغرفة في تاريخ قطاع السياحة بالكامل خاصة وأنها تساعد في الحفاظ على الحقوق لجميع الأطراف التي تتعامل بالبوابة وتقضي على النصابين والسماسرة بشكل كامل.

وأضاف السيسي في بيان اليوم، أن الضوابط المنظمة للعمرة تم إقرارها منذ فترة كبيرة وتم الإعلان عنها في العديد من الفاعليات وإرسالها إلى الشركات لتطبيقها، ولا يجوز مخالفتها أو تعديلها تحت أي مسمى حفاظا على نظام موسم العمرة ولذلك لا يحق لأي شركة الاعتراض على نظام الأياتا خاصة وأنه مفعل منذ أكثر من 7 أعوام.

وأوضح أن عضوية الأياتا بالأساس شرط سعودي لعمل الشركات في تنظيم رحلات العمرة.