القطار حوله أشلاء.. مأساة شاب على قضبان السكة الحديد بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقى شاب مصرعه، صدمه قطار ركاب بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، مساء الإثنين. تلقى مأمور مركز أبو النمرس إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة منيل شيحة. تبين بالفحص أنه حال مرور "محمد. ع."، في العقد الثالث من عمره، الطريق من مكان غير مخصص للعبور، فوجئ بقطار حوله أشلاء . تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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