مصر | عاجل.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شاب مصرعه، أسفل عجلات قطار في مركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد داوود، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار، في منطقة منيل شيحة، بنطاق مركز أبو النمرس.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال مرور "محمد. ع.ح.ع"، في العقد الثالث من عمره، من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به القطار، ما أسفر عن مصرعه وتحوله لأشلاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.