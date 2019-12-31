مصر | نشرة حوادث الخليج 365: قتل عجوز ببولاق الدكرور وذبح فتاة في المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: قتل عجوز ببولاق الدكرور وذبح فتاة في المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا المهمة والتي حازت على إهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

المتهمون بقتل مسنة بولاق: كنا عايزين نسافركشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، في واقعة مقتل مسنة على أيدي مبيض محارة وزوجته، أنهم كانوا يقومون بزيارتها باستمرار، حتى يوم الواقعة، حينها تعرف المتهم على سمسار لايجاد فرصة عمل له في إحدى الدول العربية، وطلب منه السمسار مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل عقد العمل.

راجل وست طالعين العمارة".. 5 أيام لكشف جريمة قتل عجوز ببولاق الدكرور

عكف رجال مباحث الجيزة على مدار 5 أيام على العمل المتواصل وفحص كاميرات المراقبة والمشتبه بهم، لكشف ملابسات جريمة قتل عجوز داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، حتى توصلت تحريات المباحث والمشاهدات إلى صعود رجل وسيدة العقار محل الواقعة، وقت الجريمة، وتبين أنهما أقارب المجني عليه من الدرجة الثانية وأنهما وراء ارتكاب الجريمة.

آباء تحولوا إلى شياطين.. أبرز جرائم قتل الأبناء في 2019

كان عام 2019 مليئًا بمشاهد مأساوية، تملأ القلب حزنًا، وخاصة عندما تقرأ عن جرائم قتل الأطفال، لم يكن ارتكاب الجريمة على أيدى غرباء، بل كانت بإيدى قلوب أسرهم القاسية، فهناك من قتلت الإبن لتبوله اللااراي، وهناك من قتل ابنته لشكه في سلوكهما، ومن بين السطور التالية ترصد "الخليج 365"، أبرز جرائم قتل الأبناء على أيدى أسرهم.

عاجل.. فتاة تذبح شقيقها بالمنصورة والسبب مفاجأة

كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، عن غموض واقعة مقتل مبيض محارة، على يد شقيقته بالمنصورة.

