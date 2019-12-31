شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة توضح قصة «المصري المنسي من أسرته منذ 5 سنوات» في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، تفاصيل جديدة حول وجود مصري بمستشفى في الكويت، بدون زيارة أهله لمدة 5 سنوات.

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وقالت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أن السفارة المصرية بالكويت تتواصل مع المواطن المصري الذي يقال بأنه منسي في الكويت بصورة مستمرة، لافتة إلى أن هذا المواطن لم يستدل على أسرته، ويعاني من الكثير من الأمراض.

وتابعت أن وجود المواطن المصري في المستشفى بالكويت لمدة 5 سنوات أمر تشكر عليه السلطات الكويتية، رغم عدم وجود أحد يتكفل بعلاجه، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بهذا المواطن، ولكنها منتظرة ظهور أحد من أقاربه.