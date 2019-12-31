شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الشرقية تختبر المتسابقين لمسابقة شهر رمضان المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة اختبار مسابقة المولد النبوي الشريف بقاعة مركز التدريب الكبرى بمسجد الفتح بالزقازيق، اليوم وبناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتوجيهات فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية. وتكونت اللجنة من كل من: الدكتور محمد شحاتة إبراهيم أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق وعميد المركز الثقافي الاسلامي بالزقازيق، و الدكتور عبدالغفار عبدالستار عبدالبديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بفاقوس والمحاضر بالمركز الثقافي الإسلامي بالزقازيق والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية.

ويطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤخرا اليوم الواحد ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

قالت وزارة الاوقاف، ياتى إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

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ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

ووافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف باللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا ، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.