شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متخصصة للمرور على محاصيل "القمح والفول البلدى" لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، 28 مديرية زراعية بمحافظات الجمهورية، بتكثيف حملاتها المروية ونشر لجانها المتخصصة من قبل قطاع الخدمات الزراعية، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية ومركز البحوث الزراعية بمواصلة المرور والمتابعة على محصول القمح والفول البلدى لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الزراعة وطرق الرى لزيادة الإنتاج.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالنزول إلى حقول الزراعات الشتوية لمتابعة محصول زراعات القمح والفول البلدى، مضيفا أن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة، والتقاوى، لمحصول القمح لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج الموسم الحالى، مضيفا أن من مهام اللجان المرورية العمل حاليا على متابعة جميع الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، وتقديم جميع الارشادات الفنية والطرق الجيدة فى زراعة القمح، ومكافحة الآفات والأمراض التى تهدد المحاصيل الزراعية .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك عمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مشير إلى أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.