شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة العام الميلادى الجديد الهيئة العامة للكتاب تصدر كتاب"حماية دور العبادة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويعمل على ترسيخ المواطنة المتكافئة ، وأسس العيش المشترك ،وفقه التعايش السلمي بين البشر جميعًا ، دون تمييز على أساس الدين أو اللغة أو اللون أو الجنس أو العرق .

ويعمق الإيمان بحق التنوع والاختلاف ، وبيان أنهما سنة من سنن الله الكونية ، حيث يقول الحق سبحانه : (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) .

ويرمي إلى حماية دور العبادة مبنى ومعنى ، رُوَّادًا وقاصدين ، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية اللازمة لها وطنيًّا ودوليًّا.

ويطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤخرا اليوم الواحد ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا. ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة. وتحتوي على الكتب التالية : 1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية). 2- بناء الوعي . 3-الإسلام يتحدث عن نفسه . Advertisements 4- حديث الصيام . 5- الحج والعمرة مناسك وأسرار . 6- غذاء العقل . 7-في رحاب فن المقال . 8-نعمة الماء . 9-ضلالات الإرهابيين وتفنيدها . إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة، ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية : منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30% . يتم صرف (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية . يتم صرف (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية . يتم صرف (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية . خصم 50% على اسطوانة CD – DVD، حيث إن المعرض سيقام بمحافظة البحيرة يوم الأربعاء مطلع يناير المقبل بمسجد الجامعة الإسلامية بمدينة دمنهور. ووافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف باللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا ، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة العام الميلادى الجديد الهيئة العامة للكتاب تصدر كتاب"حماية دور العبادة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.