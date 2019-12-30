شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» عن عملية نقل القطع الآثرية لـ«التحرير»: لن نسمح بكتابة «أحمد ومنى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للأثار، إن عملية نقل الآثار وتماثيل أبوالهول ذات رأس الكبش من معبدالكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير ستكون مؤمنة تمامًا.

وأكد «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، أن «عمليات النقل آمنة بنسبة أكثر من 100% وهناك عربات وأجهزة خاصة للترميم، ونقل أي أثر يخضع للحماية من أي مسببات ويتم اتخاذ كافة المحاذير».

وأشار «وزيرى» إلى أن وزارة الآثار اتخذت كل الاحتياطات لعدم الكتابة أو النقش على التماثيل الموضوعة في ميدان التحرير، قائلًا: «سنتخذ كل الإجراءات الوقائية لحماية التماثيل من الكتابة عليها كأحمد ومنى أو الذكريات الخالدة».