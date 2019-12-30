شكرا لقرائتكم خبر عن «أمين مراقبة».. كيف يضمن «حماية المنافسة» التزام «أوبر» بالضوابط؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُطبق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لأول مرة، طريقة تعيين «أمين مراقبة» ليراقب مدى التزام شركة «أوبر» بالالتزامات والضوابط التي أصدرها الجهاز على شركتي «أوبر» و«كريم» قبل إتمام صفقة الاستحواذ.

فما هي مهامه وطريقة ومعايير تعيينه؟ وهل سيكون قابل للعزل وسيخضع لسلطة الجهاز من عدمه؟

تُشير الأوراق التي نشرها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن «أمين مراقبة» سيكون واحد أو أكثر، سواء شخص طبيعي أو اعتباري، وسيكون مسؤولًا عن إبلاغ الجهاز عن تنفيذ أوبر للالتزامات والامتثال لها.

ويُعتبر تعيين «أمين المراقبة» جزء لا يتجزأ من الاتفاق بين الأطراف، ويؤكد حرص الاطراف على الامتثال للضوابط والالتزامات، ومراقبتها من قبل طرف مستقل، وهي من الطرق المعتادة والمألوفة والتي عادة ما تقدمها أطراف الإندماجات والاستحوذات لأجهزة المنافسة في العالم أجمع. وتعد من الطرق الفعالة لمراقبة التزامات الأطراف في فترات ما بعد الاستحواذ ويتم تطبيقها لأول مرة في مصر.

وصرح مصدر بالجهاز بأنها طريقة مثلى لإثبات جدية الأطراف بالالتزام بقانون المنافسة على غرار آلية مراقب الحسابات، وذلك لأن الالتزام بقانون المنافسة يتطلب توافق اقتصادي ومحاسبي مما يجعل من المهم وجود خبراء مستقلين لمراقبة التزامات الأطراف.

وبحسب المصدر فإنه يجب أن تتوافر مجموعة من المعايير عند اختيار وتعين أمين المراقبة حيث يجب أن يكون مستقلًّا عن أوبر وكريم والكيانات التابعة لهما، وأن يمتلك المؤهلات اللازمة للاضطلاع بمهامه، على سبيل المثال لديه خبرة كافية ذات صلة كمستشار محترف بما في ذلك كاستشاري أو مراجع حسابات أو اقتصادي، وألا يوجد تعارض في المصالح، كما يجب على أمين المراقبة أن يتقاضى أجره من أوبر بطريقة لا تعوق الوفاء المستقل والفعال بمهامه.

ويتمتع جهاز حماية المنافسة بسلطة تقديرية في الموافقة على أو رفض أمين (أمناء) المراقبة المقترح أسمائهم.

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ويتولى أمين المراقبة واجباته والتزاماته المحددة من أجل ضمان الامتثال للالتزامات. ويجوز للجهاز، بمبادرة منه أو بناءً على طلب من أمين المراقبة أو أوبر، تقديم أي أوامر أو تعليمات إلى أمين المراقبة من أجل ضمان الامتثال للشروط والالتزامات المرتبطة بالقرار.

ويجب على أمين المراقبة الاقتراح على أوبر التدابير التي يراها ضرورية لضمان امتثال أوبر للشروط والالتزامات المرتبطة بالقرار، وإرسال تقرير مكتوب على الفور إلى الجهاز باللغة الإنجليزية، وإرسال نسخة منه لأوبر في نفس الوقت، وذلك إذا خلص بناء على أسباب معقولة إلى أن أوبر فشلت في الامتثال لهذه الالتزامات.

وألزم جهاز حماية المنافسة، شركة «أوبر» بتزويد أمين المراقبة بجميع أشكال التعاون والمساعدة والمعلومات التي قد يطلبها أمين المراقبة بشكل معقول لأداء مهامه، وسيشمل ذلك إبلاغ أمين المراقبة والجهاز بوجود خلل استثنائي في السوق خلال يومي عمل من مراقبة أوبر لمثل هذا الخلل الاستثنائي في السوق، وعينة عشوائية من بيانات الرحلة لأوبر إكس وكريم جو كل شهر من أوبر وكريم.

كما يجب على أوبر تعويض أمين المراقبة وموظفيه ووكلائه وإعفاء كل طرف معوض من المسئولية، ويوافق بموجب هذا على أن الطرف المعوض لن يكون مسؤولًا تجاه أوبر عن أية التزامات ناشئة عن أداء أمين المراقبة لمهامه بموجب الالتزامات. كل ذلك باستثناء إذا كانت هذه الالتزامات ناتجة عن التخلف المتعمد أو الاستهتار أو الإهمال الجسيم أو سوء نية أمين المراقبة أو موظفيه أو وكلائه أو مستشاريه.

وكما توافق أوبر على أنه يجوز للجهاز مشاركة المعلومات السرية الخاصة به مع أمين المراقبة. يجب على أمين المراقبة عدم الكشف عن هذه المعلومات.

وسيكون «أمين المراقبة»، بحسب المصدر، قابل للاستبدال والعزل وإعادة التعيين، إذا توقف أمين المراقبة عن أداء وظائفه بموجب الالتزامات أو لأي سبب وجيه، بما في ذلك تعرض أمين المراقبة إلى تعارض في المصالح.

ويجوز للجهاز، بعد سماع أمين المراقبة وأوبر، أن يطلب من أوبر استبدال أمين المراقبة؛ أو يجوز لأوبر، بموافقة مسبقة من الجهاز، أن يستبدل أمين المراقبة، وإذا تم عزل أمين المراقبة، فقد يُطلب من أمين المراقبة الاستمرار في وظيفته إلى أن يتم تعيين أمين مراقبة جديد، حيث يقوم أمين المراقبة بتسليم جميع المعلومات ذات الصلة، ويتم تعيين أمين مراقبة جديد وفقًا للإجراء المشار إليه أعلاه.

ويجب على أمين المراقبة التوقف عن العمل كأمين مراقبة فقط بعد أن يخلصه الجهاز من واجباته، وذلك بعد تنفيذ جميع الالتزامات التي عهد بها إلى أمين المراقبة، ومع ذلك، قد يشترط الجهاز في أي وقت إعادة تعيين أمين المراقبة إذا بدا فيما بعد أن التدابير ذات الصلة ربما لم يتم تنفيذها بالكامل وبالشكل الصحيح.