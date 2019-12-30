شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 70 عامًا.. «بيئة القليوبية»: رخصة «أبو زعبل للأسمدة» صدرت قبل تواجد الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالله، مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، إن مصنع أبوزعبل للأسمدة حصل على رخصة منذ عام 1950 وموجود قبل تواجد السكان، مضيفا أن هناك عدد من المصانع في نفس المكان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصنع معتمد على منظومة الرصد الذاتي لوزارة البيئة واي نسبة زائدة عن الحد المسموح به يتم إبلاغ المحافظة للتعامل ولكن لم يتم إثبات أي حالة تسرب عن الحد المسموح.

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وأضاف محمد عبدالله أن إجراءات نقل المصنع تحتاج إلى إمكانيات كبيرة غير متوفرة، مشيرا إلى أن هناك وفدا من وزارة البيئة أجرى زيارة للمصنع في 7 ديسمبر الحالي ولم يخرج أي تقرير حتى الآن، وعند إصدار التقارير سيتم اتخاذ الإجراءات وفقا لما يتطلبه التقرير.

واشار إلى أن تقرير إصابة عشرات الأهالي من اختناق جراء ادخنة مصنع الأسمدة، الشهر الماضي كانت نتائجه سلبية ولم يستدل على حالات إصابة باختناقات سامة جراء المصنع.

وأوضح مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، أن الماسورة التي تصرف المياه في ترعة الإسماعيلية حاصلة على ترخيص من مديرية الري ويتم تحليلها المياه كل فترة.