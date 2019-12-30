شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: الفترة القادمة ستشهد اهتماماً كبير بذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بوفد من المجلس القومي لمتحدي الإعاقة بكفر الشيخ، ضم سامح صحصاح، مقرر المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ومحمد الجريدي، وحسن عثمان، وجمعه شرف، أعضاء فرع المجلس القومي لشئون الإعاقة بكفر الشيخ.

تطرق اللقاء للمشكلات التي تواجه المجلس، حيث أكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد اهتماماً كبير بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة من أبناء محافظة كفر الشيخ، بهدف تحقيق جودة الحياة لهم وتحسين أوضاعهم ودمجهم في المجتمع.