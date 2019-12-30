شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يناقش 34 شكوى في لقاء المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، 34 شكوى وطلباً للمواطنين في اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في اطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن «ا.ع.ا» والتماس المواطنة «ش.م.ع» والتماس المواطنة «ث.ب.ع» والتماس المواطنة «هـ.ف.ع» والتماس المواطن «ا.ف.ع» والتماس المواطنة «ع.ش.ح» والتماس المواطن «ط.م.أ» والتماس المواطن «س.أ.ع» بالموافقة على صرف معاش شهري، حيث كلف محافظ كفرالشيخ بعمل بحوث اجتماعية لهم واتخاذ الإجراءات الازمة لصرف معاش لهم والتماس المواطن «ر.ع.إ» الموافقة على إجراء عملية جراحية، والتماس المواطنة «ا.ع.س» الموافقة على توفير فرصة عمل، والتماس المواطن «إ.ا.م» الموافقة على توفير فرصة عمل، والتماس المواطنة «م.غ.م» الموافقة على توفير فرصة عمل، والتماس المواطن «ع.ا.ع» الموافقة على توفير فرصة عمل، حيث كلف وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لهم بالقطاع الخاص، وتضرر المواطن «أ.م.م» من سعر المتر أملاك دولة، والتماس المواطن «ر.ا.إ» الموافقة على تنفيذ قرار التخصيص لبناء المدرسة، والتماس المواطن «ح.ا.ح» الموافقة على نقل مخازن المطاحن خارج الكتلة السكنية، والتماس المواطن «ع.أ.أ» الموافقة على تفعيل خط سير سنوي، والتماس المواطن «م.ف.ع» الموافقة على صرف مستحقات من الورشة المركزية، والتماس المواطن «خ.م.ي» الموافقة على توصيل الصرف الصحي لمنطقة سيدي درغام بمسير، والتماس المواطن «إ.م.ع» الموافقة على إزالة مخالفات مباني بدون ترخيص، والتماس المواطن «أ.ع.ا» الموافقة على مطالبة الهيئة العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة بإرسال لجنة لتثمين الأرض، والتماس المواطن «إ.ح.م» الموافقة على مد فترة سماح لاستزراع السمك، وتضرر المواطن «إ.ع.ج» من عدم تنفيذ قرار الإزالة، وتضرر المواطن «م.إع» من غلق الشارع، وتضرر المواطن «ط.ح.م» من التعدي بالبناء، والتماس المواطن «ف.ع.ف» الموافقة على رفع الضغط العالي، والتماس المواطنة «ش.ع.ا» الموافقة على صرف علاج، والتماس المواطن «ل.ع.ح» الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوي بقرية الزهراء، والتماس المواطنة «ش.ي.م» الموافقة على صرف علاج ومساعدة مالية، بالإضافة إلى طلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

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وبحث محافظ كفرالشيخ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً، وبخاصة شكاوي وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يولي لها إهتماماً كبيراً، مشدداً برعايتهم وحسن معاملتهم، لافتاً أنه تم تخصيص يوم الاثنين لشكاوي التعليم، والثلاثاء لشكاوي الصحة، والأربعاء لشكاوي الوحدات المحلية، والخميس لذوى الإحتياجات الخاصة، والشكاوي المتنوعة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا انه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، كما يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك على الأيميل https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/ ورقم الهاتف 0473138961 والخط الساخن 19588 والواتس آب 01281661880 والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

جدير بالذكر: أن محافظ كفرالشيخ، كلف بعقد لقاء المواطنين إسبوعياً بالمراكز والمدن وتخصيص يوم 15 و30 من كل شهر الساعة الواحدة ظهراً للقاء المواطنين بديوان عام المحافظة، وتخصيص يوم الخميس اسبوعياً لشكاوي ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية، فيما يهيب المواطنين عدم التقدم بشكاوى كيدية لتجنب المسائلة القانونية ولإعطاء فرصة للعمل الجاد.