شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية قادمة من الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار سفنكس الدولى اليوم الاثنين ، أولى الرحلات الدولية لشركة «فلاى جوردن» القادمة من الأردن ، وعلى متنها ١٠٤ ركاب في تشغيل خط جديد بين الاردن ومحافظة الجيزة ، ليبدا المطار فعليا في استقبال الرحلات الدولية .

قالت مصادر مطلعة بالمطار: قام طاقم العلاقات العامة باستقبال الركاب ، وقاموا بإهدائهم الورود والهدايا التذكارية والإشراف علي انهاء اجراءات وصولهم وخروجهم من المطار الي اسرهم التي كانت في استقبالهم .

يذكر انها المرة الاولي التي يستقبل المطار رحلات جوية دولية بعد افتتاحه في يناير الماضي ، بدا التشغيل التجريبي لمدة 15 يوما لرحلات مصر للطيران الداخلية ، ثم وصلت الرحلة الاولي دوليا من الاردن ليبدا التشغيل الفعلي للمطار .

Advertisements

ويعتبر مطار سفنكس الدولى فى قلب القاهرة ويقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر ومحافظات بنى سويف والفيوم حيث يبعد 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية فى القاهرة فى تنشيط سياحة اليوم الواحد.

يذكر أن مساحة مباني مطار سفنكس الدولي الإجمالية، تقدر بحوالي 26 ألف متر، بتكلفة إنشائية حوالي 300 مليون جنيه، ويخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والغربية، ويقع بالقرب من المتحف المصري الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة، لخدمة المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات الشارتر.

ويتكون من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية و24 مكتبا خدميا، ويضم المبنى الرئيسي صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار ومكاتب إدارية، ويوجد به ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط بالإضافة إلى ممرات مساعدة، ويحتوي على 4 محطات كهرباء فرعية ومبنى للأرصاد الجوية، ويستوعب 300 راكب في الساعة وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوي.