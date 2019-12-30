شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يلتقى الراهبات المتطوعات للخدمة بالمستشفى الإيطالى بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك اليوم الاثنين، راهبات الجماعة الرهبانية بالمستشفى الإيطالي بالعباسية إذ قدم لهن البطريرك التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد وشكرهن على الخدمة المثمرة للمرضى، فى نفس السياق، فإن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد زار المستشفى الإيطالي منذ أيام وذلك للاطمئنان على صحة الانبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس الذى يرقد في المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية وكان فى استقبال البابا تواضروس بالمستشفى الراهبات ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية والتف حوله جموع من العاملين بالمستشفى وكذلك الزائرين في مظاهرة حب وفي نهاية الزيارة أثنى البابا على المستشفى وعلى حفاوة الاستقبال.

المستشفى الإيطالي بالقاهرة تأسست عام 1904 على يد لويس غاليو الذى أمضى عمره فى خدمتها، بعد أن وصل للقاهرة عام 1900، واستطاع بفضل مجهوداته أن يحصل على تمويل من الجالية الإيطالية فى ذلك الوقت، لافتتاح المستشفى فى عام 1904، وخصص حياته بالكامل من أجله المستشفى حتى عام 1945، وبذل كل الجهود لمعالجة الجرحى فى الحرب العالمية الثانية، وفى نهايتها منحه الملك فاروق قلادة النيل، وعقب عودته لإيطاليا منحه الملك الإيطالى فيكتور إيمانويل وسام فارس، كما طالبه الملك فؤاد بتولى مهمة تدريب الأطباء المصريين، ومن هنا بدأ مسيرته والتى قدم خلالها العلاج بالمجان للمواطنين الفقراء أثناء الحربين العالميتين، فضلًا عن مساهمته فى تأسيس الجمعية الخيرية الإيطالية عام 1910.

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يتطلع المستشفى الإيطالى لتقديم مشروع نقل الأعضاء الذى تطبقه العديد من دول العالم عدا مصر، ويضم جميع الأعضاء ويسهل عمليات زراعتها بعد الحصول عليها من الأشخاص المتوفين وفقًا لوثائق يوقعون عليها قبل الوفاة، مثلما هو الحال فى إيطاليا الشهيرة بإجراء عمليات زراعة الأعضاء.