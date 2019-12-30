شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 2 مليون و815 ألف رأس ضد الحمى القلاعية ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى، أعمال الحملة القومية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بمحافظات الجمهورية، وأكد تقرير الخدمات البيطرية أن إجمالى ماتم تحصين منذ انطلاق الحملة 2 مليون و815 ألف رأس، وجارى التحصين للوصول إلى المستهدف، موضحا أن الحملة مستمرة أعمالها على مستوى جميع المحافظات فى كل القرى والعزب والنجوع ومن بيت لبيت، وتم إلغاء إجازات العاملين والأطباء البيطريين خلال مدة الحملة .

قال الدكتور خالد مرسى مدير عام الطب الوقائى بالخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اجمالى ما تم تحصينه من رؤوس الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بلغ 2 مليون و815 ألف رأس، منذ انطلاق حملة التحصين مع بداية شهر ديسمبر الجارى وحتى الآن، مضيفا استمرار حملة التحصين حتى الوصول إلى المستهدف .

وأضاف مدير الطب الوقائى، أن هناك متابعة مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء، والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها، أنه تم التنبيه أيضا على إجراء التحصين الحلقي فى دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائى لمعرفة مدى انتشار المرض، كذلك السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الاصابة بالأمراض الوبائية .

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وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هذه الحملة تتسق مع الخطة العالمية الموضوعة بمعرفة منظمة الصحة العالمية حيث تقوم الهيئة بتنفيذ 3 حملات سنويا كل اربع شهور للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكل محافظات الجمهورية فى نفس الوقت للتصدي والسيطرة على هذه الأمراض، ومن اجل حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض وناشد المزارعين والمربين ضرورة الاهتمام بتحصين مواشيهم، مؤكدا أن الدولة تقدم التحصين بسعر التكلفة .

وأوضح التقرير أن الحملة بغرض أحكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية بكافة أنواعه ومنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع، وأن الحملة مستمرة أعمالها على مستوى جميع المحافظات، وفى كل القرى والعزب والنجوع ومن بيت لبيت وتم الغاء اجازات العاملين والاطباء البيطريين خلال مدة الحملة .