للنصب على المواطنين.. القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تمثال مقلد بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح ضباط مباحث القاهرة، تحت اشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تمثال مقلد بقصد النصب على المواطنين بـ15 مايو.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده من شخص مجهول بحيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري داخل سيارة تبدأ لوحاتها بأرقام 189 ملاكي الشرقية بطريق الجيش بعد بوابات حلوان اتجاه القاهرة بمنطقة 15 مايو.

تم اتخاذ إجراءات النشر عن السيارة، وتمكنت قوة أمنية والمعين بكمين 15 مايو ـ دائرة قسم شرطة 15 مايو من ضبط كل من محمد ا.، (43 سنة)، سائق ومقيم العاشر من رمضان ثان/ شرقية، حسن م.، (44 سنة)، عامل زراعي ومقيم أبو حماد / شرقية، محمود م.، (62 سنة)، بالمعاش ومقيم الزقازيق / شرقية حال مرورهم من الكمين مستقلين السيارة رقم 189434 ملاكي الشرقية مارك كيا ريو حمراء اللون " قيادة الأول، ويعمل عليها كسائق" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال فرعوني صغير الحجم "مقلد".

Advertisements

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الأول بقيام المتهمان الثاني والثالث باستقلال السيارة قيادته من منطقة العاشر من رمضان / شرقية؛ لتوصيلهما لطريق الكريمات نظير مبلغ مالي 700 جنيه، ونفى صلته بالتمثال المضبوط.

بمواجهة المتهمان الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها وأقرا بتحصيلهما على التمثال بقصد استخدامه في أعمال النصب على المواطنين.

جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.