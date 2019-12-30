بعد 14 واقعة.. أمن الدقهلية يضبط تشكيل سرقة سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ميكانيكي وسائقان وتاجر خردة، كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتبين ارتكابهم 14 واقعة بذات الأسلوب.

تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة سيارته الملاكي، حال تركها بدائرة القسم.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "ميكانيكي-سائقان -تاجر خردة، لإثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم (14) واقعة سرقة بذات الأسلوب، بدائرة قسمي شرطة (أول وثان المنصورة) وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.