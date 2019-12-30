محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت اشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط مصنع لإنتاج طفايات الحريق مجهولة المصدر بحدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط ا ع ، 46 سنة، صاحب مصنع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتجميع طفايات الحريق الفارغة وإعادة تعبئتها مستخدماً مواد مجهولة المصدر ، ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع.

كما عثرت قوات الأمن بداخل المصنع على 302 طفاية حريق " مختلفة الأوزان " ، 70 خرطوم طفاية حريق ، 50 صندوق حريق " بالبكرة والخرطوم "، 1000 تيلة أمان بلاستيك ، 600 فونية حديد ، 500 محبس نحاس ، 350 مقبض خاص بطفايات الحريق ، 230 جلبة نحاس ، 200 رشاش مياه ، 620 كرتونة فارغة مدون عليهم أسماء شركات متخصصة في ذلك المجال ، 6 تنك ، 30 اسطوانة أكسجين ، 500 استيكر مدون عليهم ، 2000 استيكر إرشادي للحريق؛ وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.