مستشار رئيس الوزراء: الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات محددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هاني محمود عبدالمجيد، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة، لافتًا إلى أن "المعاش المبكر" اختياري وليس إجباريًا.

وقال "عبدالمجيد"، أن دوره في الحكومة تنسيقي وإشرافي ويكمن في تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية والنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضاف مستشار رئيس الحكومة للإصلاح الإداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، الاثنين: "النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وميكنة الخدمات الحكومية سيتم خلال العام الجديد 2020"، متابعًا: "ليس في نية الحكومة الاستغناء عن أي موظف حكومي وإنما الإصلاح الإداري يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية والفساد".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا، اليوم الاثنين، بتكليف المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد على عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام، كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.