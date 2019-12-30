محافظة الجيزة: غلق جزئي بطريق الواحات لمدة شهر لتطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر وقطاع أمن الجيزة بتنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات، والذي بدأت أعماله منذ عام 2018، وتشمل رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية في الاتجاهين.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم - أنه سيجرى غلق جزئي في الاتجاه القادم من طريق الفيوم تجاه مدينة الواحات، تحديدا في المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطيء المؤدي إلي "مول مصر" بمسافة تقارب الـ700 متر دون تعطيل الحركة المرورية، مشيرة إلى أن الأعمال ستستمر لمدة شهر، وستنفذ على مدار اليوم بالكامل.

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ونوهت بأن الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في الاتجاه المقابل (المتجه إلي طريق الفيوم) بعرض يقرب من 5 أمتار؛ لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه طريق الواحات ثم عودة حركة سير المركبات مرة أخرى للاتجاه الأصلي، وذلك للمتجه إلى مدينة الواحات بعد تجاوز موقع الأعمال، حيث تم فصل هذه الحارة المرورية بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية في الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مروري بمحيط هذه المنطقة، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة أحمد راشد بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتكثيف وجود الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين التعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالسرعة المحددة بمحيط الأعمال حفاظا على أمنهم وسلامتهم.