مصر | المتهمون بقتل مسنة بولاق: كنا عايزين نسافر

كشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، في واقعة مقتل مسنة على أيدي مبيض محارة وزوجته، أنهم كانوا يقومون بزيارتها باستمرار، حتى يوم الواقعة، حينها تعرف المتهم على سمسار لايجاد فرصة عمل له في إحدى الدول العربية، وطلب منه السمسار مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل عقد العمل.

وأفادت التحقيقات مع المتهمين، أنهم لاحتياجهم للسفر للعمل، وعدم قدرتهم على تحصيل المبلغ المطلوب منهم، عقدوا النية في سرقة قريبتهم "السيدة المسنة"، وأثناء زيارتها استغلا فرصة اقامتها بمفردها وتمتلك مبالغ مالية، وبحوزتهما عبوة عصير وضعا فيها أقراص "منوم"، وقيداها بالحبال وكتما أنفاسها ومخنوقة بإيشارب حريمي، حتى فارقت الحياة.

وأمرت النيابة، حبس مبيض محارة 35 سنة، وزوجته 32 سنة، لقتلهم عجوز 66 عامًا.

واصطحب فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، مبيض محارة وزوجته المتهمين بقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 66 عاما، داخل شقتها،لمسرح الجريمة لتمثيل جريمتهما، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

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وكشفت التقرير الطبي المبدئي، أن السيدة تعرضت ل "إسفكسيا الخنق" نتيجة لخنقها بإيشارب حريمي، ومصابه بجرح بالرأس، مما أدي لهبوط في الدورة الدموية ولفظت أنفاسها الأخيرة.

كان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الضحية مسنة تقيم بمفردها، تعرضت للخنق، وأن عاملا يرتبط بعلاقة قرابة بها، وزوجته وراء ارتكاب الجريمة.