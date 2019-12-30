أخبار مصر | "وقع عليها سور المدرسة".. التفاصيل الكاملة لطفلة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وقع عليها سور المدرسة".. التفاصيل الكاملة لطفلة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر جروب أولياء الأمور التعليمي "معًا نستطيع" تفاصيل واقعة إصابة طفلة تدعى "أية عبد المقصود" تبلغ من العمر 8 سنوات مقيدة بمدرسة خالد إبن الوليد بإدارة المرج التعليمية، إثر انهيار جزء من سور المدرسة عليها مما أصابها بكسور في القدم وكدمات متفرقة بالجسم.



وقال محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام بمديرية تعليم القاهرة، إنه تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقصرين، مشيرًا إلى أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لتلقي العلاج اللازم.



وقام مدير إدارة المرج التعليمية ونائبه بزيارة الطفلة في المستشفى للاطمئنان على حالتها، كما أوضح مدير عام التعليم العام أنه سوف يراعى الحالة الصحية للطفلة وفي حالة عدم القدرة على الامتحان سيتم توفير لجنة خاصة تنتقل إليها في المستشفى.