أخبار مصر | "وقع عليها سور المدرسة".. التفاصيل الكاملة لطفلة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وقع عليها سور المدرسة".. التفاصيل الكاملة لطفلة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام بمديرية تعليم القاهرة، إنه تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقصرين، مشيرًا إلى أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لتلقي العلاج اللازم.
وقام مدير إدارة المرج التعليمية ونائبه بزيارة الطفلة في المستشفى للاطمئنان على حالتها، كما أوضح مدير عام التعليم العام أنه سوف يراعى الحالة الصحية للطفلة وفي حالة عدم القدرة على الامتحان سيتم توفير لجنة خاصة تنتقل إليها في المستشفى.
و قال ولي أمر الطالبة إن حالة ابنته غير مستقرة وإنها تعاني من نزيف في القدم، وسوف يقوم الأطباء بفك الجبس لمعرفة سبب النزيف، مضيفا :"الجميع يهرب من المسؤلية حيث أن مدير الإدارة التعليمية يحمل مسئولية السور إلى إدارة الأبنية التعليمية، في حين تهرب الأخيرة من المسئولية، لذلك قمنا بتحرير محضر في قسم شرطة المرج:.
وطالب أعضاء جروب "نعم نستطيع" فتح تحقيق موسع من المسئولين بداية من وزير التعليم حتى النائب العام في هذه الواقعة حيث يوجد إهمال جسيم وتعريض الأطفال للخطر وذلك بإصدار تقرير وهمي عن سلامة المباني التعليمية".