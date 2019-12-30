أخبار مصر | 'الصحفيين' تمنح العضوية الشرفية للزميلة الراحلة هيام عزام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تمنح العضوية الشرفية للزميلة الراحلة هيام عزام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الصحفيين، بالإجماع، الموافقة على منح العضوية الشرفية للكاتبة الصحفية الراحلة هيام عزام مراسلة جريدة الدستور بمحافظة الفيوم.

وكان ١٢٠ عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تقدموا بمذكرة رسمية إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين؛ للمطالبة بمنح العضوية الشرفية للزميلة هيام عزام، التي توفيت إثر صراع مع المرض طال لأكثر من شهر بسبب تعرضها لجلطة في المخ.

يذكر أن الزميلة قضت ١٢ عاما في العمل بمهنة الصحافة وتعثرت خطاها في تحقيق حلمها بالانضمام إلى نقابة الصحفيين، كما طالب الصحفيون بإطلاق إسمها على دفعة قيد المشتغلين القادمة للنقابة.