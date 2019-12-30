أخبار مصر | عضو بـ"تعليم النواب" يشيد بمنع بيع المياه الغازية في المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بـ"تعليم النواب" يشيد بمنع بيع المياه الغازية في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عدم بيع المياه الغازية والمقرمشات والبسكويت في المدارس ضمن المشروعات التسويقية للوحدة المنتجة، تأخر كثيرًا على مدار الوزراء الذين تولى مسئولية تلك الحقيبة.

وأضاف بركات، في تصريح إلى "الخليج 365"، أنه في السنوات الأخيرة الماضية انتشرت العديد من أنواع الحلويات والمياه الغازية مجهولة الهوية وتباع داخل المدارس مما كان لها أثر سلبي على الطلاب بالمدارس لمن يتناولها بتفشي الإصابات بالأمراض المختلفة، مُؤكدًا أن قرار الوزارة استهدف مواجهة خطر التسمم الغذائي والحفاظ على سلامة الطلاب، مُشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة تنشأ مع الأطفال منذ صغرهم بسبب تناول الأطعمة الملوثة ولم يتم اكتشافها إلا بعد فترة كبيرة.

وأشار نائب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن انتشار المنتجات مجهولة المصدر ليست في المدارس فقط بل في الأسواق أيضًا وعلى الحكومة ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهتها لما تسببه من أضرار صحية جسيمة على حياة المستهلكين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت قرارًا بعدم بيع المياه الغازية والمقرمشات والبسكويت في المدارس.

وشددت الوزارة، على ضرورة الاقتصار على المشروعات التي تخدم العملية التعليمية من الناحية التسويقية وذلك لتحقيق أهداف المدرسة المنتجة مع تفعيل كافة انواع مشروعات المدرسة المنتجة والخدمية والتسويقية والبرمجية، موضحة أن مشروعات الوحدة المنتجة تمثل ترسيخًا لتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطالب قيمة احترام العمل وتحقق مزيدًا من ارتباط الطالب بمدرسته وتزيد انتماءه لها وتدرب الطلاب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة وكيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط.