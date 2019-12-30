أخبار مصر | وزير التعليم يكشف مواصفات امتحانات الأول والثاني الثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأمثلة المطروحة على الموقع الالكتروني الخاصة بالنماذج الاسترشادية للصف الاول والثاني الثانوي، ما هي إلا مجموعة الأسئلة المتنوعة لتدريب الطلاب عليها.

وأشار "شوقي"، خلال حديثه مع جروب "معًا نستطيع"، أن هذه ليست نماذج امتحانية، وسبق وتم نشر أمثلة استرشادية للصف الأول الثانوي في العام الماضي بنفس الطريقة.

أما عن امتحانات دور يناير ٢٠٢٠ قال الوزير: "سوف يلتزم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالمواصفات التي تم إعلانها للطلاب والمعلمين والخاصة بنوع الاسئلة وعددها وهي: امتحانات اللغة العربية واللغات الأجنبية الأولي والثانية تشتمل على أسئلة مقالية وموضوعية.. ومتحانات باقي المواد الأخرى عبارة عن أسئلة موضوعية فقط، وذلك لكل من الصفين الأول والثاني الثانوي دور يناير ٢٠٢٠".