شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بقرية دمو بالفيوم، وذلك برفقة الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، حيث تفقد الوزير منشآت ورش الميكانيكا والكهرباء، واستمع الوزير خلال الزيارة للتخصصات التي يتم تدريسها والشهادات العلمية الممنوحة من قبل المعهد.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وتقديم كافة أوجه الدعم له من أجل تقديم نظام تعليمي متميز وخاضع لمعايير الجودة، وإمداد المناطق الصناعية بالفنيين المهرة.

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وتتنوع التخصصات داخل المجمع ما بين تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكي وتكنولوجيا الإنتاج الصناعي وتكنولوجيا الآلية الصناعية، ويقوم صندوق تطوير التعليم بالإشراف على المجمع وأعمال التطوير الخاصة بها.

ويحصل خريج مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل على دبلوم في التكنولوجيا معتمد من وزارة التربية والتعليم وكذا دبلوم عالي في التكنولوجيا وبكالوريوس تكنولوجيا معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم أنشئ بالقرار الوزاري رقم 228/ 2012 بالتعاون مع الجانب الإيطالي ، لإكساب الدارسين المهارات للعمل مباشرة في المصانع، بالإضافة إلى تعلم اللغة الإيطالية عن طريق تدريس مناهج نظرية وعملية متطورة.

ويتعاون المجمع مع إقليم ايميليا رومانيا الإيطالي لوضع نظام الجودة لضمان منح الدارسين شهادتين إحداهما مصرية والأخرى إيطالية في نهاية المراحل الدراسية المختلفة.