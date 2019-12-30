شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة داخل مركز شباب محمد صلاح بعد هدم المبنى الاجتماعي وتوقف أعمال البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بالغربية أزمة حادة بسبب عدم وجود مكان لتنظيم الاحتفالية السنوية التي ينظمها أهالي القرية منذ ثلاث سنوات تزامنا مع موعد إعلان الكاف للاعب الأفضل في أفريقيا.

وتأتي الأزمة في هدم المبنى الاجتماعي لمركز شباب محمد صلاح والذي كان يستضيف الاحتفالية كل عام، وتوقف الأعمال بشكل كامل داخل المركز منذ أكثر من شهرين، وتحول أرضية الملعب لمأوى للكلاب والحيوانات الضالة، بالإضافة لعدم قدرة موظفي المركز للحفاظ على ممتلكات المركز بسبب فتح المركز من كل جوانبه بعد هدم السور الخاص بالملعب.

من جانبه، أكد الغمرى السعدنى عضو مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح، أن ما يحدث هو إهانة لاسم وتاريخ محمد صلاح وعدم تقدير لما يقدمه اللاعب من مستويات سواء على صعيد الكرة العالمية أو مع منتخب مصر، مطالبا الدكتور أشرف صبحي بالتدخل لإنهاء الأزمة، خاصة أن شباب القرية لا يمتلكون ملعبا لممارسة أنشطتهم الرياضية والاجتماعية.