شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: 2020 «عام الخير» لارتفاع التجارة و الاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، تعليقًا على تقرير وكالة فيتش الذي توقعت فيه ارتفاع التجارة في مصر خلال 2020، إن عام 2019 كان يحمل بشائر الخير للاقتصاد المصري مثل ارتفاع الصادرات .

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقرير فيتش يبشر باستثمارات أجنبية في القطاع الصناعي وكذلك تحسن في القطاع التجاري.

وتابع استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن هناك ارتفاع متوقع في الواردات الرأس مالية وذلك بسبب النمو الاقتصادي، لأن الصادرات ليست مواد استهلاكية وإنما استيراد أدوات لازمة للمشروعات الإنتاجية.

وأوضح سليمان أن مصر كانت أعلى معدل نمو في العالم بعد الصين والهند خلال 2019، والتقرير توقع أن يكون معدل النمو في 2020 أعلى من 5% والحكومة تستهدف 6%.