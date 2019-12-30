شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يلتقي الفنان محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفنان محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وذلك لمناقشة مساهمة وزارة الشباب في الدورة التاسعة والتي ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020.

وأكد وزير الشباب على أهمية المهرجان في دعم العلاقات من الدول الإفريقية الشقيقة، وضرورة دعم وزارة الشباب والرياضة لهذا الحدث الإفريقي الهام كجزء من دور وزارة الشباب وهو العمل على تنمية وعي الشباب.

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واتفق معه محمود حميدة على أهمية العمل على تنمية وعي الشباب في مراكز الشباب المختلفة ثقافياً وفنياً، فيما السيناريست تحدث سيد فؤاد عن دعم الوزارة الدائم للمهرجان وخاصة أنه يضم في فاعلياته أكثر من 70% من الشباب من ضيوفه وصناعه.

وأكدت المخرجة عزة الحسيني على امتداد المهرجان هذا العام للمدينة الشبابية بالطود بالبر الغربي لتقديم عروض وورش هناك.

من جانبها، أكدت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، على حضور عدد من الشباب من المحافظات الأخرى لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة من خلال مشروع الوزارة قطار الشباب للتفاعل مع الثقافات الإفريقية.