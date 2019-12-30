شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تطرح مزايدة لتأجير محلات تجارية ومكاتب إدارية ومطعم بسوق الجملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء مزايدة علنية لتأجير بعض الوحدات الخدمية الشاغرة «مطعم كبير، محلات تجارية، مكاتب إدارية، وذلك بالجهاز التنفيذى لسوق الجملة للخضر والفاكهة، بالسادس من أكتوبر.

وسوف يتم إنعقاد الجلسة يوم الأحد الموافق 12 يناير المقبل، في تمام الساعة الـ 12 ظهراً بمقر الجهاز التنفيذى بالسوق، وتباع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز بمبلغ 200 جنيه، وقيمة تأمين دخول المزاد 15000 جنيه، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، واللائحة التنفيذية .

وأوضحت رقم التليفون 38554014 للإستفسارات، وفاكس: 38554015