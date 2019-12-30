شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية في جولة مفاجئة لـ«كفر الزيات»: الجولات مستمرة لتحقيق الإنضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة لمركز كفر الزيات، للوقوف على مستوى الخدمات ومتابعة المشروعات الجارية وإجراءات تأمين الكنائس بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

بدأ المحافظ الجولة بزيارة مستشفى كفر الزيات العام لمتابعة الخدمة الطبية وإنتظام الحضور والإنصراف لجميع العاملين بالمستشفى حيث تفقد أقسام المستشفى، مؤكداً على رفع درجة الإستعداد القصوى خلال الفترة الحالية والتأكد التام من توافر كافة المستلزمات الطبية والأمصال والسموم.

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وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال كورنيش كفر الزيات، مؤكداً على الإستفادة من المسطحات المائية وتحويل شواطئها إلى متنفسات حضارية لأهالي المحافظة.

كما تفقد أيضاً محطة المياه بكفر الزيات مكلفاً بالإزالة الفورية لجميع الإشغالات في محيط المحطة وإغلاق جميع المقاهي غير المرخصة مع مراجعة كافة أعمدة الإنارة بالمنطقة وعمل الصيانة الفورية لها.

وشملت جولة محافظ الغربية بكفر الزيات أيضاً تفقد أعمال تأمين كنيسة أبوسفين بمدينة كفر الزيات ودير مارمينا وكنيسة العذراء بقرية أبيار للتأكد من الإنتهاء التام من كافة الإستعدادات الخاصة بإستقبال أعياد الميلاد المجيد.

وفي سياق متصل؛ أكد محافظ الغربية أن الجولات المفاجئة مستمرة على مدار الساعة لتحقيق الإنضباط في العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.