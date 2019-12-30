شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن «نهاية سعيدة» لقصّة الطالب الكفيف وجدّه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وما نشره بعض المواقع الصحفية.

وقامت وزيرة التضامن بتوجيه علاء عبدالعاطي معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية وفريق برنامج رفيق المسن بالوزارة بزيارة الطالب في منزلة وتوفير مرافق للطالب مُدرب ومؤهل من خلال الوزارة لمساعدته في الوصول للكيلة وتحمل كافة نفقات انتقاله يومياً ومساعدته في مهام استذكارة لدروسة وأيضاً التنسيق مع جامعة الأزهر لمرافقته في الامتحانات وخلال فترة الدراسة بالكامل، كما وجهت القباج، بعمل دراسة حالة للاسرة والبدء في اجراءات حصول الطالب على معاش كرامة.

وكانت قد انتشرت على المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي قصة عجوز سبعيني يتكئ على عصاه بيمينه، يصطحب شابا كفيفًا بيساره كل يوم، يسيران معًا مسافة طويلة من بيتهما إلى مقر الجامعة .

«التضامن» تستجيب لقصّة الطالب الكفيف وجدّه

«التضامن» تستجيب لقصّة الطالب الكفيف وجدّه

«التضامن» تستجيب لقصّة الطالب الكفيف وجدّه